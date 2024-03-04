溫哥華戶外旅遊冒險展 台灣展攤成吸睛亮點

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（中央社記者程愛芬溫哥華4日專電）春暖花開，溫哥華一年一度的戶外旅遊冒險展周末舉行。台灣觀光署力推魅力台灣，展覽攤位上擺設了夜市套圈圈熱門遊戲，贈送「小龍包」提燈，成功熱銷台灣人文風光。許多民眾都表示，有興趣一遊台灣。

在溫哥華會展中心（Vancouver Convention Centre）舉行的戶外旅遊冒險展（Vancouver Outdoor Adventure Show），每年吸引一萬多人入場觀展，今年逾250個攤位，其中台灣觀光署的攤位是最受青睞之一，華航、長榮等航空公司和多家旅行社共同參展，推出不同的優惠行程，齊力促銷台灣旅遊魅力點。

為歡迎國際旅客遊台，觀光署今年推出了更多旅遊優惠，國際旅客可享台灣好玩卡Taiwan Pass超值優惠，其中包括：高鐵無限搭乘3日券；台北捷運、桃園捷運、台中捷運、高雄捷運四選一；台灣好行任選一，三合一套餐僅台幣2500元。

觀光署駐舊金山辦事處副主任洪幸慈對中央社說：「我們整合區域資源，規劃各具特色的17個觀光圈，凸顯台灣多面向的魅力點，吸引國際旅客踏出台北繁華街道，步入地方深度體驗獨特的人文風情和自然美景。」

例如皇冠海岸和大東北角觀光圈展現北台灣的地質奇觀和人對土地的連結情感，推薦景點包括具世界自然遺產潛力點的野柳地質公園、寧靜與喧嘩交織的九份老街，以及充滿歷史人文的國際郵輪港都基隆等。

深具濃厚客家底藴的北埔老街、創意吸睛的彩虹眷村、古樸風華閩式建築的鹿港老街，是竹竹苗和中彰觀光圈閃耀出的西岸文化活力。

在台灣南端的大西拉雅 、高雄和屏東觀光圈，食農體驗DIY、廟宇覺旅茶禪心旅程、墾丁國家公園的白沙奇石和水上運動，凸顯南台灣豐富人文和天地人的自然和諧。

花蓮和東部海岸觀光圈展示台灣最壯麗的斷崖海岸和最多族群的原住民文化。

以橘色為基調台灣展攤在一片藍色的會場上特別醒目，許多民眾駐足諮詢；套圈圈的趣味遊戲也吸引大小朋友來試身手。

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溫哥華居民杜恩接受中央社訪問說，疫情令一家三口好幾年沒有出國旅遊，今年想「走遠一點、久一點」。「我從沒去過台灣，沒想到台灣有這麼豐富的自然生態和人文美食，提供的旅遊優惠也很多，絕對會列入我們今年旅遊的選項之一。」

溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣表示：「四季台灣都有特色活動，例如目前正在展出的大型國際慶典 - 台灣燈會，透過傳統燈藝和當代科技的交融、多元的藝術策展和匯演，展現台南文化首都的豐沛實力，目前前往賞燈的國內外人潮已破千萬。希望加拿大旅客多多探索美麗寶島。」（編輯：陳承功）1130304