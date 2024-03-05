日本關東甲信山區6日防大雪 東京8日恐降3月雪

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本受到低氣壓接近影響，關東甲信地方持續降雪，預計到6日白天以山區為主地區將降大雪。至於包括東京市區在內的關東地方平原地區，8日上午也有降雪可能。

日本氣象協會指出，低氣壓可能會在8日通過關東地方南部，為當地帶來降雪或降雨，所以當天上午東京市區有機會降雪。

雖然8日要出現造成積雪的降雪可能性很低，但降雪時間可能出現在上午的通勤及通學時段，還是需要注意對交通帶來的影響。到了9日，以東北及北陸地方為主的地區風雪都可能增強。

TBS電視台報導，受到南岸低氣壓在關東地方外海形成影響，關東地方8日將降雨或降雪。由於氣溫偏低，連東京市區都可能出現雨雪交雜的情況；目前預測東京市區就算下雪的話雪量也很少。

日本放送協會（NHK）報導，受到伴隨鋒面的低氣壓影響，關東甲信地方持續降雪，預計到6日以山區為主地區將降大雪，日本氣象廳呼籲民眾嚴防積雪對交通造成的影響及路面結凍等情況。

根據目前預測，到6日白天止的24小時降雪量，關東北部山區為35公分、甲信地方為30公分、關東北部平地及箱根到多摩及秩父地方為10公分。

如果屆時氣溫較預報來得更低的話，不排除可能出現「警報級大雪」。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130305