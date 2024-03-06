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列車超出停止位置 日本3條新幹線一度停駛

2024/3/6 12:24
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（中央社東京6日綜合外電報導）日本一班新幹線列車今天上午在福島縣郡山站超出停止位置約500公尺，導致東北新幹線、秋田新幹線東京站至盛岡站區間，以及山形新幹線的東京站至福島站區間列車一度停駛。

日本放送協會（NHK）報導，JR東日本公司說明，一班從東京站出發開往新庄站的山形新幹線列車「翼121號」今天上午7時35分左右進入福島縣的郡山站月台後，超過了停車位置約500公尺。

JR為此展開列車倒退作業，把這班「翼121號」列車移至郡山站月台上的停止位置，並檢查列車。

受到這起事件影響，東北新幹線、秋田新幹線、山形新幹線部分區間一度停駛。列車檢查作業完畢後，受影響的3條新幹線在今天上午9時50分全線恢復運行。

JR東日本公司仍在釐清列車超出停止位置的原因。

當時自稱坐在「翼121號」列車內的一名男性乘客表示，列車當時停在不是月台的地方，且車外的周遭環境出現積雪。

根據這名男乘客拍攝的影片，當時列車內的廣播呼籲乘客在座位上等待。

這名乘客指出，當時車內廣播說明「受到雪的影響剎車失靈，車輛通過郡山站後停止」，列車約上午8時20分左右返回郡山站後，乘客被告知列車將接受檢查。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130306

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