私人霸佔海灘引關注 普吉民眾要求還海灘於民

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（中央社記者呂欣憓曼谷7日專電）一位住在普吉島的外國人用腳踢泰國人的新聞引關注，事件持續發酵，泰國民眾發現本是屬於全民的公共海灘，卻有人擅自劃地為王，普吉島居民近日紛紛聚集在海灘，呼籲還海灘於民。

泰國普吉島近日這起事件引起全國高度關注，事件起因是2月24日晚上，26歲的泰國女醫生在普吉島雅慕海灘（Yamu Beach）的一處階梯上和朋友坐著聊天，突然出現一個外國男子表示這是他別墅的私人區域，並用腳踢女醫生的背叫他們滾開。

女醫生將此事件公開在網路上後，引起泰國民眾關注。女醫生之後向警方提出傷害告訴，她告訴警方，她先被這個外國男子踢背並咒罵，外國男子的泰國太太隨後出面威脅她和她朋友說：「我就算殺了妳們都不會有事，因為我兒子是有力的警界人士。」

警方調查發現這個男子是瑞士人，娶了泰國太太，在普吉島擁有觀光大象園區，泰國太太解釋當晚她以為是同一群擅自跑進過他們別墅的中國觀光客又來到他們家外面，所以她先生拿著手機出去要錄影，沒想到滑了一跤踢到女醫生。

不只如此，瑞士男子後來被發現曾對救護車司機比中指並擋住救護車去路，雪球越滾越大，夫妻兩人公開道歉也無濟於事，泰國人民族主義發酵，泰國移民局今天表示這名男子對泰國社會造成危害，已撤銷男子的簽證。

而這件事後續引起泰國民眾關注泰國許多公共海灘被私人劃地為王的狀況，普吉市府丈量後發現，瑞士男子聲稱是他家別墅私人區的海灘階梯其實是公共區域，普吉島民眾近日紛紛刻意聚集到這對夫妻的海灘別墅外散步，並坐在階梯上拍照，普吉市府目前已派人把階梯拆除。

大約500位普吉島居民3日聚集在雅慕海灘，要求把海灘還給民眾，曼谷郵報（Bangkok Post）訪問了多位泰國民眾，有人表示過去居民都可以自由到海灘上散步，但外國開發商進駐後，就將海灘擋了起來，有人表示官方應該要將公共海灘的區域清楚劃出來，將海灘還給居民。

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這樣的運動也擴大到其他海灘，今天有上百位普吉民眾聚集在連牙海灘（Leam Nga Beach），要求地主打開擋住通往海灘通道的圍籬，讓民眾可以走到海灘上，普吉當地的網路媒體普吉聰明新聞網（Phuket Smart News）報導，下午約2時30分時，地主打開了圍籬，讓民眾可以走到海攤。

除了普吉島，知名觀光勝地華欣（Hua Hin）海灘也有類似的問題，巴蜀新聞網（Prachuap News）近日在臉書上傳多張照片指出，華欣的問題更加嚴重，有的旅館和餐廳業者把建築物延伸到海上，民眾根本無法在海灘上走路，呼籲政府有關單位出面解決問題。（編輯：高照芬）1130307