美議員提反制共產中國法案 多方圍堵北京擴大影響力

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓8日專電）美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）日前提出篇幅長達300多頁的「反制共產中國」法案。提案人之一、曾訪台的眾議員赫恩今天強調中國經濟及軍事野心，並指法案包山包海，將通盤檢視美中政經關係。

「中國想在經濟將我們摧毀，並在軍事上控制我們，他們（北京）動作非常快」，「共和黨研究委員會」主席赫恩（Kevin Hern）今天於華府哈德遜研究所（Hudson Institute）談到「反制共產中國」法案（The Countering Communist China Act）時，如此表示。

赫恩指中國有意狠甩美國科技發展，並點名美國境內對中國國防、科技，航太、5G、晶片等敏感產業的投資需受到檢視，避免助長中國利用美國資金急起直追。此外，醫療、基因遺傳領域科技及智慧財產權也不得不防。

中國滲透美國方面，赫恩提到對TikTok的疑慮，也以美國港口使用的起重機為例，指出有8成是中國製造，內部安裝解調器，可監控船舶入境流量及港口情形。

「因為我們想要創造更好的產品，盼善待我們的人民、想擁有更佳的人權，我所提到的這每一點，中國都是糟糕的示範，我們必須揭露這些情形。這項法案將匯集我們多年來身為領導人、議員所討論的所有（涉中）議題。」

「反制共產中國」法案於2月29日提出，內容洋洋灑灑，舉凡台灣、經濟、反制中國惡意影響力、國防、國安生產鏈、推動投資及研發等無一不包。

法案要求對中國軍事及監控設備公司實施貿易限制，實體若接受外國政府或政黨資助超過5萬美元（約新台幣158萬元），就必須通報；學生簽證申請人也要說明是否接受中共資助。

法案禁止美國政府官員為中國等共產主義國家遊說，也禁止中華人民共和國完全或部分擁有的公司在美國購入房地產或農地。

涉台部分，法案提到台灣主權受中國國家主席習近平直接威脅，美方必須予以保護，並阻止聯邦機關及部門承認「中國擁有台灣主權」的主張，若總統判定個人構成對台灣主權的威脅，將有權祭出制裁。

法案指出，取消制裁的前提有二，一為中華人民共和國及中國共產黨停止所有對台灣的威脅、軍事演習及侵略行為。第二點是中華人民共和國或中國共產黨、相關軍事或情報人員、代理人，至少一年內未侵入台灣空域、領海或陸地。

法案並要求國務院和其他美國政府機構將經民主程序選出的台灣政府，視為台灣人民的合法代表，不再延續過時的作法稱台灣政府為「當局」，並與台灣洽談自由貿易協定。

此外，法案也提升美國在台協會（AIT）位階，要求AIT台北辦事處處長的任命案應經參議院確認同意，並擁有代表（Representative）頭銜。

根據規定，美國駐外大使人事案須經參院同意，但AIT處長由美國國務卿任命，不需經過參院。

法案需經參、眾兩院委員會通過，送兩院院會通過後、再由美國總統簽署才生效，成為具約束力的法律。（編輯：陳惠珍）1130309