日本黑鷹直升機10死事故 日媒：直接原因不明

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本去年發生陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機墜機10人殉職事故，據日本政府相關人士透露，陸上自衛隊航空事故調查委員會已做出「無法查明導致墜機直接原因」的結論。

日本讀賣新聞報導，陸上自衛隊近期將公布調查報告書。

回顧這起嚴重墜機事故，為了確認宮古島地形等，這架黑鷹直升機2023年4月6日下午3時46分左右從沖繩縣宮古島基地起飛，並在3時54分與鄰近的下地島機場航管人員進行無線電通聯，雷達光點最後在3時56分消失。

失事的黑鷹直升機搭載時任陸上自衛隊第8師團師團長坂本雄一陸將（相當於他國陸軍中將）等共10人，全數因公殉職。

黑鷹直升機左右各有一具發動機，就算單側發動機發生故障，在設計上也能依靠另一具發動機繼續飛行。

這次墜機事故後，陸上自衛隊從海底打撈機體主要部分，也回收記錄發動機動力輸出與高度的飛航紀錄器（Flight Recorder），並確認注意到異常的乘組員等人進行因應的聲音紀錄等。

日本政府相關人士表示，在失事調查過程中，得知失事機體上的右側發動機動力輸出急速下降，接著左側發動機動力輸出也在約2分鐘內逐漸下降。

由於左右兩側發動機都發生故障的可能性非常低，因此在失事調查中，查明導致機體墜毀的左側發動機動力輸出下降原因成了最大焦點。

不過，由於飛航紀錄器部分毀損無法讀取，所以調查委員會無法查明失事原因究竟是左側發動機動力輸出下降的機械故障，還是飛行員的操縱疏失。

作為防止類案再度發生的對策，陸上自衛隊將徹底做好機體維護與飛行員教育訓練，最快本週內將公布調查報告書。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130310