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以色列總統將赴荷蘭大屠殺紀念館開幕 挺巴團體擬抗議

2024/3/10 18:34
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（中央社阿姆斯特丹10日綜合外電報導）以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天將出席荷蘭首都阿姆斯特丹的國家大屠殺紀念館開幕儀式，有團體計劃針對以色列在加薩走廊殺害數萬巴勒斯坦人一事進行抗議。

路透社報導，荷蘭國家大屠殺紀念館（National Holocaust Museum）向新聞媒體表示，去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動攻擊前，就已邀請赫佐格。以色列後來對加薩走廊（Gaza Strip）發動攻勢，使許多住宅區化成廢墟。

國家大屠殺紀念館發布聲明指出，他們承認赫佐格的出席引起質疑，但他代表的是荷蘭猶太大屠殺倖存者移居的祖國以色列。

荷蘭猶太人組成的反錫安主義組織Erev Rav表示：「關於以色列總統赫佐格預定出席即將到來的荷蘭國家大屠殺紀念館開幕式，我們深表關切。」

Erev Rav籌劃與荷蘭巴勒斯坦社群以及國際社會主義聯盟（Socialist International）進行抗議活動。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130310

#巴勒斯坦
#以色列
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