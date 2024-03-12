自民黨青年局聚會 清涼女舞者「過激」互動惹議

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（中央社記者戴雅真東京12日專電）日本自民黨青年局去年底在和歌山市舉辦的懇親會（聯誼會）請來多名穿著清涼的女舞者，和議員發生「過激」互動，被認為極不恰當。自民黨青年局對此致歉，青年局長藤原崇和代理局長中曾根康隆宣布辭任。

日本放送協會（NHK）報導，據知去年11月在和歌山市召開的自民黨「青年局近畿區會議」懇親會上，有多名穿著清涼的女舞者受邀參加，還和議員有親密互動。出席該場聚會活動的藤原崇和中曾根康隆上週宣布辭任。青年局長由38歲的鈴木貴子繼任。

根據流出的拍攝畫面，穿著十分清涼的女舞者在台上熱舞，還有女舞者環抱參加者的頸部，用嘴接過對方嘴裡遞來的小費。

近畿區會議每年在不同縣市舉行，去年底由和歌山縣聯合會主辦，由和歌山縣青年局長川畑哲哉規劃。據知會議去年11月18日在和歌山市內的一家酒店舉行，當時有黨中央青年局的國會議員、近畿地方2府4縣的年輕地方議員、相關人士共約50人參加。

幾乎所有人都留下來參加了會議後的懇親會，會中邀來女舞者炒熱氣氛。根據影片，至少有5名參加者站起來和女舞者一起熱舞，有人嘴對嘴傳遞紙鈔，還有人把鈔票塞到女舞者衣服裡、觸摸對方臀部。

川畑接受產經新聞採訪時說，「受邀的是在世界舞台上活躍的女舞者，我方委託她們進行多樣性的演出，但遭到一部分相關人士強烈批判，我們會聽取建議。」他已經在11日宣布退出自民黨。

自民黨青年局發表評論表示，「舉辦的娛樂活動內容非常不恰當，對此表達深切遺憾與歉意」。青年局並表示，雖然藤原和中曾根事前完全不知道活動內容，活動結束後也傳達告誡，「結果還是允許了這場會影響國民信賴度的活動進行」。

根據和歌山縣聯合會，懇親會的費用並沒有用黨中央給予的補貼支付。青年局表示，「對發生這樣的情況深感遺憾，會徹底預防再次發生」。

藤原今天出席事件爆發後首次眾院全體會議。面對媒體採訪，他表示，「我必須負起最終責任，非常抱歉。」至於當天是否有觸碰女舞者身體，他則表示，「我不記得有碰過。」

另一名卸下青年局職務的中曾根康隆出生政治世家，祖父是曾任日本首相的中曾根康弘，父親中曾根弘文也是現任參議員。中曾根康隆從小就被寄與厚望，他的個人經歷也很華麗，從小就讀於慶應義塾幼稚園，之後進入慶應的國、高中，畢業於慶應義塾大學法學部，還以是偶像團體「嵐」成員櫻井翔的同學而著名。

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大學畢業後，中曾根康隆前往美國就讀於哥倫比亞大學研究所，主修國際關係學，畢業後進入摩根大通證券。回國後，他擔任父親的私人秘書4年，2017年首度當選自民黨眾議員，2021年再次當選。

中曾根康隆有著「前首相帥哥孫子」的光環，2021年曾在岸田內閣擔任防衛大臣政務官。不過，相關人士透露，他從以前開始「在私生活方面就存在不安要素」，網路上曾流傳過一張他摟著某名女性肩膀的照片，雖然不知內容是否屬實，但他周圍人士稱「無風不起浪」，這次發生過激互動事件，給許多人「又來了」的印象。（編輯：高照芬）1130312