火災後維修將竣工 俄羅斯最神秘潛艦6月或7月測試

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯國營塔斯社今天引述未具名軍方消息人士報導，別名「羅沙里克號」的俄羅斯AS-31號深海核動力潛艦在維修多年後，將於6月或7月出海測試。

路透社報導，塔斯社（TASS）引述與此事密切相關軍方人士指出：「羅沙里克號（Losharik）維修工作幾乎完成，剩餘工作結束後，計劃於今年6月或7月讓它出海測試。」

羅沙里克號於2003年正式服役，是俄羅斯潛艦艦隊中最神秘成員之一，2019年的艦上火災造成14名船員殉職，之後進行維修至今。

這起事故後，俄羅斯國防部表示，這是一艘核動力潛艦，但「核子部件」與火災完全隔絕。

上述消息人士告訴塔斯社，維修後的羅沙里克號保持能夠下潛到6000公尺深度。塔斯社去年報導，這艘潛艦的鈦合金艦體沒有受損，這得以確保它的深潛能力。

2022年全面入侵烏克蘭後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已將開展軍力當成首要之務，強調俄羅斯將繼續升級核力量，保持在最高戰備等級。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1130313