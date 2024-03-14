歐盟通過人工智慧法 智庫建議企業建立數位責任聯盟

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（中央社記者林尚縈柏林14日專電）歐洲議會通過具里程碑意義的人工智慧法案，目的在根據AI技術應用的風險來監管AI。德國智庫「生態經濟研究所」近日發布報告，認為中小企業應合作成立「數位責任聯盟」，共同承擔數位轉型的環境與社會責任。

從人工智慧、區塊鏈到網路平台，數位產品不僅帶來便利，也伴隨許多倫理、社會和環境問題。運用各種數位工具時，企業不僅面臨保障用戶個資不被侵犯的難題，也必須注意使用的產品是否對人權與環境造成負面影響。

例如根據時代雜誌（Time）2023年的調查報導，開發出聊天機器人ChatGPT的人工智慧公司OpenAI曾以時薪不到2美元薪水，外包肯亞勞工對龐大數據庫進行手動標記，來幫助AI過濾犯罪及不堪入目的訓練文本。受訪勞工說，除了薪資剝削，大量閱讀負面內容對身心健康造成很大影響。

德國聯邦環境部（BMUV）企業數位責任倡議辦公室專家埃賽爾曼（Frank Esselmann）曾在受訪時提及數位技術在永續發展中扮演的矛盾角色：「AI運算需要大量耗能，恐助長碳排放；另一方面，透過數位技術優化工作流程，例如以視訊會議取代飛行或開車，能為減碳作出貢獻。」

企業數位責任（Corporate Digital Responsibility，CDR）是為解決數位技術發展造成的問題，近年在歐洲興起的概念，希望企業在數位化活動中主動承擔起保護人權、弱勢與環境的社會責任。

在生態經濟研究所（IÖW）最新發布的企業數位責任報告中，研究負責人勞特曼（Christian Lautermann）認為全球的CDR仍處於起步階段，「雖然有些大企業已開始著手處理數位責任問題，但在中小企業之間，這個概念還不是很普遍。因此，我們建議成立一個推動CDR的聯盟，幫助企業更好地執行CDR相關行動」。

這個聯盟將作為CDR的訊息中心和推動者，不僅連接企業和政府，還涉及民間和科學研究機構。報告說，透過聯盟匯聚起來的各種CDR訊息與經驗，並根據不同目標群體進行分類，能幫助中小企業了解如何克服挑戰，並鼓勵它們追隨好的轉型範例。

此外，報告還建議聯盟未來提供一系列工具和指南，幫助企業建立CDR相關的能力，並建立廣泛適用的CDR標準。如此一來，企業能更了解如何在遵守現有法規之際，自願承擔更多的數位責任，因而使數位轉型更符合人本、公平和永續的原則。

德國相當積極推動CDR，並以政府作為先驅與示範，2018年聯邦環境部主導企業數位責任倡議行動，主動與民間溝通，目標是讓數位責任成為德國企業的核心行動領域之一。隨著歐盟通過人工智慧法，CDR的概念與實踐預期將深化和擴展至全球。（編輯：郭中翰）1130314