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如何反制AI造假訊息 歐盟要TikTok等社群媒體說明

2024/3/14 22:21
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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天正式致函臉書、TikTok等各大網路社群媒體，要求這些平台說明如何反制深偽（deepfake）等人工智慧（AI）應用風險。

法新社報導，歐盟執委會格外擔心，造假的影像和錄音可能被用於影響選舉，尤其是3個月後歐盟的歐洲議會（European Parliament）選舉將登場。

歐盟執委會官員表示，他們依照歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）提出這項要求，接獲的社群媒體包括臉書（Facebook）、Instagram、TikTok、X、Google（谷歌）、YouTube、Snapchat和微軟（Microsoft）的搜尋引擎Bing。

歐盟執委會今天另依據數位服務法，正式要求微軟旗下職業社群平台LinkedIn說明如何將用戶的個人資料用於廣告精準投放。

數位服務法約束在歐盟營運的網路社群平台遵守嚴格規定，包括用戶個資的使用方式。但歐盟對LinkedIn提出的這項要求，並不代表後續一定會有正式的進一步行動。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1130314

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