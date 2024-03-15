大馬爭取華教前仆後繼 台灣可扮演媒介角色

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（中央社記者黃自強吉隆坡15日專電）在台灣說華語是再自然不過，大馬卻非理所當然，榮獲海外華文媒體報導獎的媒體工作者黎添華今天說，大馬華文教育是前仆後繼爭取而來，台灣可扮演媒介角色，促進馬台華文文化交流。

第4屆「海外華文媒體報導大獎」12日頒獎，其中，曾任職大馬「南洋商報」的資深媒體工作者黎添華（LAI THIEM WAH）以「寧可倒在華教征途上」系列專題報導獲僑委會第4屆「海外華文媒體報導大獎」平面/網路報導類殊榮。黎添華如今是獨立記者並持續報導更深入的大馬故事。

黎添華探討4位華人教育（華教）鬥士，包括已故林連玉基金主席吳建成、義務祕書李亞遨、黃小明，以及素有「華教園丁」之稱的莫泰熙等人的捍衛華教故事，令人遺憾的是，這也是吳建成和莫泰熙生前最後的一場媒體訪談。

黎添華今天接受中央社記者專訪表示，大馬的華文教育環境和台灣不同，「從來就不是理所當然」，而是許多華教前輩默默付出，前仆後繼地捍衛華文母語教育而來。

擁有18年的豐富採訪經驗的黎添華指出，這個報導的主軸希望透過深度訪談4位華教鬥士過程，讓大馬的華人社群了解這群爭取華教權益的教育領袖事跡，這也是他身為媒體人的社會教育責任，記錄這群華教鬥士念茲在茲的傳承使命，「他們寧可倒在華教征途上」也在所不惜。

他受訪說，馬來西亞雖然是多元族群國家，但大馬華文教育昔日曾有如同印尼、泰國般被同化危機，幸好華教前輩勇敢走上街頭爭取權益，才有今天的成果，如今第二批、第三批的華教鬥士持續接棒付出心力，這也是他之所以起心動念撰寫這群未能廣為人知的華教鬥士故事。

對於目前大馬華文教育所遭遇的挑戰，黎添華指出，年輕一代的華人社群似乎不懂得「居安思危」道理，「這一代的人覺得很順理成章地就能接受華文教育，有中文可以說，甚至於一出生就有中文姓名，這些都是理所當然」，反而就沒有那麼的珍惜中文。

黎添華說，隨著中國經濟崛起，大馬曾經有一度認為中文很重要，但這個熱潮好像已逐漸消退，很多人以為華文只需要會簡單的會話與書寫溝通即可，不需要了解背後更為博大精深的一面，這也導致馬來西亞目前的華文教育只有停留在對話還有書寫。

他認為，這就是一個很大的挑戰與危機。

黎添華告訴中央社記者，他透過深度訪問4位華教耆老過程，從言談之中充分感受到華教傳承使命所需要肩負的重擔。

他說，這群華教耆老在去年訪談中均希望能在生命逐漸凋零之際，即使已病入膏肓仍再多為華教做些什麼，諸如吳建成受訪曾稱「我的心臟隨時隨地都會停止，但仍願為華人教育付出，那怕是只剩下最後的一口氣」，另一位罹患癌症的華教鬥士希望能有更多「時間」投入華教的運動，竟拒絕西醫治療改用自然療法。

黎添華即便抱持著媒體中立客觀報導立場，當他聽到這4位華教鬥士竟如此地投入華教運動，不禁動容且紅了眼眶。這4位華教鬥士當時訪談時也提及未竟之志，未料，其中有2位受訪耆老就在這篇系列報導完成後數月內相繼離世，「果真倒在華教征途上」。

對於同樣是華文教育的台灣，黎添華仍有若干期許。

他說，有很多大馬學子到台灣就學或深造，台灣也提供僑生很多留學名額， 但這股熱潮如今似乎慢慢消退，沒有那麼大的吸引力，這是比較可惜的現象。

他認為，台灣的自由、開放與多元，可以吸引更多嚮往自由、民主、開放與多元的馬來西亞人來到台灣學習和發揮，也有利於馬台華文文化交流。

另外，黎添華提及僑委會舉辦「海外華文媒體報導大獎」的確有其意義，但如有更多具有獨立民間單位參與舉辦，將會讓這個獎項更具有公信力。（編輯：陳承功）1130315