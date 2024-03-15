共軍：菲律賓應停止挑釁舉動 避免局勢複雜化

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（中央社台北15日電）針對中菲海警船5日在南海再度發生碰撞衝突，中國國防部今天批評菲律賓一再衝闖中國仁愛礁鄰近海域挑釁滋事，搞危險「碰瓷」，要求菲方立即停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的挑釁舉動。

據中國國防部微信公眾號發布，國防部新聞發言人張曉剛大校15日下午就近期涉軍問題發布消息。

記者提問：據報導，前不久中菲海警船在仁愛礁海域再次發生碰撞，據統計今年以來雙方在爭議海域發生近10次摩擦，菲軍政官員認為中方行動更加強勢，美方重申「美菲共同防禦條約」對菲支持。發言人對此有何評論？

張曉剛稱，3月5日，菲方船隻未經中國政府允許，擅闖中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向其非法「坐灘」軍艦運送包括建築材料在內的物資，期間還蓄意衝撞中國海警船，中國海警依法採取必要管制措施，現場操作專業克制、合理合法。中方對菲方侵權挑釁行徑表示強烈不滿、堅決反對。

他說，中方第一時間公布了有關事實影像，真相一目了然。背諾妄為的是菲方，菲方無視中方的善意克制，出爾反爾、反覆橫跳，一再衝闖中國仁愛礁鄰近海域挑釁滋事，違反「國際海上避碰規則」搞危險「碰瓷」。

張曉剛還稱，菲方打著運補生活物資的幌子，不僅夾帶建築材料，還搭載記者「擺拍」，近來少數菲軍官員不惜「賣慘」騙同情，這是在自欺欺人，戲演得再多也不會有人相信。

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他並暗批美國稱，一些域外大國罔顧事實，為菲律賓站台背書、挑事生非，妄想攪亂地區局勢，這種「以菲為棋、謀求私利」的行為不得人心，與地區國家謀和平、求發展的共同意願背道而馳。

張曉剛最後稱，中方正告菲方不要一意孤行，立即停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的挑釁舉動，同時奉勸「某些域外國家」停止慫恿支持菲方侵權冒險的言行，不要成為南海的攪局者。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛領土主權和海洋權益，堅定維護南海地區和平穩定。（編輯：楊昇儒/謝怡璇）1130315