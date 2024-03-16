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首艘緊急救援船抵加薩 為飢民載運200噸糧食

2024/3/16 10:11
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（中央社加薩走廊15日綜合外電報導）第一艘從賽普勒斯啟航的緊急救援船今天載著200噸糧食抵達加薩（Gaza）中部海岸線，並已開始卸貨，將為瀕臨饑荒的加薩緩解人道危機。

這艘名為「展臂號」（Open Arms）的船本月12日從賽普勒斯啟航。法新社影片顯示，「展臂號」拖著駁船，營運船隻的西班牙慈善組織說，上面載有200噸糧食，將供應給處在饑荒邊緣的加薩人民。

以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日開戰迄今已5個多月，雙方尚未達成新的停火協議。

與「展臂號」合作的美國慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）發言人羅思（Linda Roth）說：「駁船現已靠泊碼頭，『世界中央廚房』正在卸貨。」

以色列軍方表示，已派兵確保碼頭周圍安全，船隻也已經過「全面安全檢查」。

英國廣播公司（BBC）報導，負責供應食物的「世界中央廚房」與阿拉伯聯合大公國合作執行這趟任務，運送米、麵粉、豆子、罐頭蔬菜和蛋白質罐頭食品。

加薩沒有能正常運作的港口，因此「世界中央廚房」團隊在海岸線上建了一座碼頭。目前不清楚這些食物要如何在加薩分發。

在證明空投和陸路運輸都很困難後，各方藉由「展臂號」展開試驗，評估海路運輸物資的效率。

「世界中央廚房」創辦人兼名廚安德瑞斯（Jose Andres）在社群平台X上寫道「我們做到了！」，還說這是一次測試，看下趟任務是否能運輸更多援助物資，最多可能每週運送「數以千計噸」。

聯合國多次警告加薩饑荒迫在眉睫，但240萬加薩人口維繫生命所需的物資卻只有少部分獲准進入。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1130316

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