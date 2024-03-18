俄國群眾齊聚納瓦尼墓前 明知徒勞仍藉選票抗議

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）一群俄羅斯人今天在總統大選中投下抗議的一票，他們幾乎不奢望政治能出現改變，但光是知道自己在反對總統蒲亭（Vladimir Putin）強權統治的路上並不孤單，就已經感到安慰。

法新社報導，這些選民遵照已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的遺志，無視被逮捕的威脅，在大選最後一天正午時分於投票所外排起不尋常的長龍，等著藉選票表達抗議。

納瓦尼在批評蒲亭的異議人士中最為知名，群眾紛紛向他致敬。他上月在不明情況下猝逝於北極監獄，反對派勢力因此元氣大傷。

33歲的資訊工程專家米羅能科（Olga Mironenko）在莫斯科一處投票所外說：「我們年復一年想盡辦法表達我們對俄羅斯時事的意見。」

克里姆林宮將任何批評蒲亭或政府的行為視作違法，自2022年2月入侵烏克蘭之後，打壓行動更是有增無減。這波鎮壓已迫使最顯眼的批評人士流亡他鄉或被捕入獄。

但這些鎮壓行動也促使剩餘的批評人士找到表達異議的其他辦法。21歲的廣告經理戴尼斯（Denis）說，今天的「『午』逆蒲亭」（Noon against Putin）抗議行動是「我對當前局勢表達立場的唯一方式」。

戴尼斯所在的選區，曾於2013年納瓦尼競選莫斯科市長時，將多達7成選票都投給了他，但他最終沒能當選。

戴尼斯說：「投票是紀念納瓦尼的一種方式。」

人權監督團體OVD-Info今天記錄到全國近20個城市有數十人因選舉相關的抗議行動被捕。

檢方警告，參與「未經批准」的公共集會是犯罪行為。

初步計票結果顯示，蒲亭得票率約達88%，幾乎肯定將再執政6年。

在距離舉辦納瓦尼葬禮的教堂僅數公尺之遙的投票所，也有選民向納瓦尼致敬。65歲的納塔雅（Natalya）說：「我來向他道別。他是我的英雄。」她淘氣地笑說，她毀損了選票。

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從同一個投票所走出來的52歲選民奧嘉（Olga）很開心遇到「和我一樣想法的人」；她一邊說著「我並不孤單」，一邊與兒子走向納瓦尼的墓地。

這麼做的不只她一個，在「『午』逆蒲亭」行動展開一個多小時後，納瓦尼的支持者聚在他的墳墓周圍，墓上蓋滿了花束，間雜著寫有納瓦尼名字的假選票。一束花上綁著紙條寫道：「這才是我們想要的候選人。」（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1130318