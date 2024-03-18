韓國辦民主峰會 尹錫悅：AI製造假消息威脅民主
2024/3/18 16:43
（中央社首爾18日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅今天表示，以人工智慧（AI）和數位技術為基礎的假新聞和虛假訊息，對民主構成威脅。
路透社報導，韓國主辦第3屆民主峰會（Summit for Democracy），來自英國、歐洲聯盟（EU）和美國等全球高層官員齊聚一堂。
民主峰會是美國總統拜登的倡議，目的在討論如何避免民主倒退，及阻止權利和自由受到侵害。
這次在韓國舉行為期3天的議程，預料主要議題包括民主面對的數位威脅，以及科技如何促進民主與普世人權。
尹錫悅說：「以人工智慧和數位技術為基礎的假新聞和虛假訊息，不僅侵犯個人自由和人權，還威脅民主制度。」
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在峰會上表示：「隨著獨裁和專制政權利用技術來破壞民主和人權，我們必須確保科技能維護民主價值和規範。」
布林肯和尹錫悅兩人都未直指任何國家或領導人。
歐盟執委會主管價值和政策透明的副主席喬霍瓦（Vera Jourova）提到2024年是全球大選年，並談及來自克里姆林宮與其他行動者散播假消息的威脅。
克里姆林宮則一再否認有關傳播虛假或誤導性訊息的指控。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1130318
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