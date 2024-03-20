巴黎允奧運期間露天座位延後打烊 居民憂損健康

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（中央社巴黎19日綜合外電報導）巴黎市政府上週允許酒吧和餐廳的露天座位可在夏季奧林匹克運動會期間延長開放到午夜。巴黎數個代表居民的組織今天譴責這項計畫，認為這會影響居民的健康。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）本月15日宣布，從7月1日到巴黎奧運和帕拉林匹克運動會結束的9月8日，夏季臨時露天座位可供飲食直到午夜，比平時晚間10時打烊的時間更晚。

根據市府數據，巴黎約3000家店持有夏季露天座位執照，相當於總數1萬5000家店的1/5。

法新社報導，「睡眠權利」（Droit au Sommeil）和「巴黎生活」（Vivre Paris）2個居民組織在聯合聲明中表示，他們擔心市府「過分支持餐廳老闆們的收入，有損市民的健康和睡眠」。

人口稠密的巴黎常有關於噪音的投訴，而伊達戈在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間實施臨時夏季露天座位規範，成了齟齬的又一來源。

由於部分店家不遵守露天座位的營業時間和地點相關規定，巴黎居民和民選代表早就批評這套於2021年實施的規範。

但也有支持者說，充滿活力的街頭生活是巴黎特色之一。

數世紀以來，夏季露天座位一直被視為巴黎酒吧和餐廳的一大特色。

負責夜生活經濟事務的巴黎市副市長歐卡爾（Frederic Hocquard）說，市府做了一個「社會和節慶的選擇」，允許露天座位在7月28日登場的巴黎奧運期間開放到更晚。

巴黎時隔一世紀再度主辦奧運，但近月因票價、交通和官方海報等爭議迭遭抨擊。

巴黎奧運主辦單位和國際奧林匹克委員會（IOC）對這些爭議輕描淡寫，僅說這是奧運登場前的常見話題。

國際奧委會巴黎奧運協調人貝克－維爾楊（Pierre-Olivier Beckers-Vieujant）本月稍早說：「奧運前的幾個月顯然並不輕鬆…大眾在奧運前的支持度下滑是很常見的事…這並不令人意外，與過去幾次奧運的情況也沒什麼不同。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130320