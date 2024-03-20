富山縣一旅館遭神戶大學生惡搞 校方發致歉文

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本神戶大學的羽球社團「BADBOYS」學生上個月到富山縣一家旅館住宿時搞破壞，日前還將影片上傳社群平台，引起討論。校方已在首頁發表致歉文，並表示將嚴正處理。

日本電視台（NTV）、TBS電視台都報導神戶大學羽球社團一群男女學生，在富山縣一家旅館搞破壞的新聞。從影片可看到幾名大學生將一名男大學生肢體抬高撞擊天花板，將天花板撞出一個大洞。

此外，學生還將紙糊門戳洞，從洞孔伸出一張張臉拍照。學生還將液體潑灑在牆上。

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日本maidonanews報導，這家位於富山縣的寺尾溫泉旅館受訪時表示，「確實受害，對方（大學生）也坦承做了那些行為。」旅館方面正與上述社團學生談判賠償事宜。

神戶大學的這個羽球社團名為「BADBOYS」，並非校方公認的社團。神戶大學在得知此事後，昨天在首頁刊登致歉文寫道：「本校學生做出不適切的行為上傳到社群網站，對相關人士造成極大的困擾，在此深深致歉」、「伺調查結果出爐，校方將嚴正處理」。（編輯：高照芬）1130320