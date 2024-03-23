美國安教育委員會 拜登提名前涉台官員、政大教授

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）拜登今天提名曾在美國國防部長辦公室負責台灣事務的艾江山，及政大客座教授孟迪斯等出任國家安全教育委員會成員。退役中將艾江山曾指美方將助台精進戰略，前外交官、軍事教授孟迪斯則撰文挺台有意義參與聯合國。

白宮發布新聞稿指出，艾江山（Karl Eikenberry）及孟迪斯（Patrick Mendis）等人獲得總統拜登提名出任國家安全教育委員會（National Security Education Board，NSEB）成員。

NSEB由14名成員組成，為國家安全教育計畫提供策略指導並監督。國家安全教育計畫下有多項獎學金及獎項，目的在於強化美國理解及有效與外國文化、語言互動的能力。這14人中，6人由總統提名，人選包括來自非營利組織及學界的專家。

白宮介紹，艾江山是華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）的特聘高階研究員。他也在美國國會出資設立的華府智庫美國和平研究所（United States Institute of Peace）擔任資深顧問，及於北京清華大學蘇世民書院任教。

艾江山的公職生涯近40年。他於2009年至2011年擔任美國駐阿富汗大使。在這之前，艾江山在陸軍服務35年，軍職包括在美國本土、夏威夷、韓國、義大利出任若干單位的指揮官及參謀，以及在阿富汗擔任美國領導的聯軍指揮官。

除了軍職，白宮指出，艾江山出任多項政策及政軍職位，例如於比利時布魯塞爾擔任北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會副主席，於夏威夷史密斯營（Camp Smith）擔任美軍太平洋司令部戰略規劃和政策主任。

艾江山的職務林林總總，其中值得注意的是，他曾任國防部長辦公室中國及台灣事務高級主任，以及於美國駐北京大使館擔任武官。

艾江山2019年來台參加研討會時提到，總統蔡英文雖然在國防預算上付出相當大的努力，仍不足以解決台灣面對的威脅及問題；台灣的軍力需要與他國密切合作，並進行培訓、策略交流等合作。

他當時指出，目前美台在防衛合作上已有很好的經驗，美方也會協助台灣精進防衛及嚇阻戰略，並提供良好的軍事需求及建議。

柯林頓、小布希及歐巴馬執政期間，孟迪斯曾任北約及印太司令部軍事教授。白宮表示，孟迪斯也在美國農業部、國防部、能源部和國務院擔任許多高階職位。他目前於華盛頓哥倫比亞特區居住，同時於波蘭華沙大學及國立政治大學擔任特聘客座教授（distinguished visiting professor）。

白宮指出，美國首位非裔國務卿鮑爾（Colin Powell）任職期間，孟迪斯是國務院教育暨文化事務局秘書處主任；歐布萊特（Madeleine Albright）擔任國務卿時，孟迪斯則掌海洋與國際環境暨科學事務局（OES）跨機構科技政策工作小組。

他也曾擔任美國駐聯合國代表團高級政策顧問、勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）全球安全研究中心顧問以及世界銀行顧問。孟迪斯也曾在美國參議院外交委員會任職。

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孟迪斯是明尼蘇達大學及哈佛大學甘迺迪政府學院的校友，於逾25所中國大學或學院任教，因為工作及旅行跨足130多個國家。孟迪斯也出書，作品及分析可見於期刊、政府報告及報紙專欄。

去年，他與波蘭學者陸安寧（Antonina Luszczykiewicz）於「國家利益」（The National Interest）雜誌刊文，強調台灣有意義參與聯合國，不僅凸顯台灣為全球民主典範，也關乎制衡中國在國際組織中日益強大的影響力。（編輯：陳慧萍）1130323