美駐巴格達大使：伊斯蘭國在伊拉克仍是威脅

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（中央社巴格達24日綜合外電報導）美國駐伊拉克大使羅曼諾斯基接受媒體採訪時表示，伊斯蘭國（Islamic State）仍然對伊拉克構成威脅，以美國為首的聯軍與伊拉克尚未徹底擊敗它。

路透社報導，儘管伊斯蘭國附屬組織持續在其它地方作亂，包括總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）在內的伊拉克政界高層再三表示，伊斯蘭國在伊拉克已不具威脅，伊拉克不需要國際聯軍駐守。

羅曼諾斯基（Alina Romanowski）在美國駐巴格達大使館表示：「我們皆評估伊斯蘭國在此仍是威脅，它雖已大幅減弱，但我們的工作基本上還未完成，我們希望確保伊拉克軍隊能持續擊敗它。」

羅曼諾斯基發表上述看法前，伊斯蘭國阿富汗分支呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）聲稱22日攻擊莫斯科附近一場搖滾演唱會，這起攻擊造成137人死亡。

羅曼諾斯基補充說：「這起事件提醒我們，伊斯蘭國是共同的恐怖主義敵人，不論在哪都需要擊敗它。這就是為什麼美伊共同承諾確保持續擊敗伊斯蘭國，包括努力打造美伊強有力的雙邊安全夥伴關係的未來。」

上週，ISIS-K在阿富汗進行自殺攻擊，造成至少3人死亡，該組織1月還聲稱對在伊朗發生的兩起自殺攻擊負責。

伊拉克是美國與伊朗罕見的雙邊盟友，該國總理將於4月15日在華盛頓會見美國總統拜登，討論國際聯軍未來與伊拉克金融改革，以及美國推動伊拉克擺脫對伊朗電力和天然氣的依賴。

雖然國際聯軍的使命是提供伊拉克軍隊打擊伊斯蘭國的建議與協助，但西方官員表示，美國及其盟國也將出現在巴格達的聯軍，視為對伊朗影響力的遏制。

羅曼諾斯基表示，「需要一些時間」才能結束聯軍的工作。他指的是美國和伊拉克之間自1月開始的會談，當時伊朗支持的什葉派穆斯林武裝組織和美軍互相攻擊。

美國領導的軍隊2003年入侵伊拉克推翻前總統海珊（Saddam Hussein），2011年美國撤軍，但隨後於2014年作為國際聯軍的一部分，美軍又重返伊拉克打擊伊斯蘭國。目前美國有約2500名士兵派駐伊拉克。

伊拉克當局在2017年宣布擊潰伊斯蘭國，同時認為國際聯軍的任務應該結束。

羅曼諾斯基說，國際聯軍的任務是否結束，取決於伊拉克安全部隊的能力、作戰環境，以及伊斯蘭國構成的威脅。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130325