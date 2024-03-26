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巴西東南部暴雨成災 至少28死

2024/3/26 07:55
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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）強烈風暴襲擊巴西東南部，聖埃斯皮里圖州民防廳今天公布最新報告，週末來襲的暴雨造成至少19人死亡、6人失蹤。此外，還造成里約熱內盧州9人死亡。

報告指出，聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）約8000人流離失所，被送往親友家或公共避難所。

聖埃斯皮里圖州民防廳代督導朱尼奧（Benicio Ferrari Junior）指出，南米莫蘇市（Mimoso do Sul）是受災最嚴重城市之一，有多輛汽車被洪水沖走，隨著洪水退去，救援團隊已經可以進入城市救災。

聖埃斯皮里圖州南部還有城鎮仍難進入，如聖安東尼穆基（Santo Antônio do Muqui），增加救援工作難度。

朱尼奧指出，除了持續搜救失蹤者，救援團隊也專注於恢復水電等基礎設施，為災民提供人道援助。

南米莫蘇居民羅米爾多（Romildo）接受巴西電視台（TV Gazeta）訪問，描述暴雨襲擊驚險情況，房屋都快被洪水淹到屋頂，鄰居互助，但許多人仍失去一切。

羅米爾多說：「不到10分鐘，洪水就灌進來，我只能匆忙拿了一些證件，跑上住在2樓的姐姐家避難，在天災面前，人類根本無能為力。」

南米莫蘇鄰近的城鎮阿皮亞卡（Apiacá）災情也非常嚴重，那裡約7000名居民，其中4332人無家可歸。

當地居民費瑞拉（Sinval Ferreira）說：「雖然洪水吞沒了我的車子和房子，但能協助救起9歲的孫子，已是萬幸。」

阿皮亞卡宣布進入緊急狀態，多個主要道路受阻，必須從里約熱內盧州繞道才行。暴雨也在里約熱內盧造成9人死亡、530人無家可歸。（編輯：張芷瑄）1130326

#巴西
#洪水
#暴雨
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