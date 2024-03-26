SWIFT擬推新平台 整合央行數位貨幣與金融系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦25日綜合外電報導）環球銀行金融電信協會（SWIFT）透露，SWIFT正計劃在未來一到兩年內建立一個新平台，將當前正在發展的央行數位貨幣（CBDC）與現有金融系統連接起來。

路透社報導，鑑於SWIFT在全球銀行業扮演關鍵角色，此舉對於新興的CBDC生態系統來說，將是迄今最重要的措施之一，且可能會在首批主要的央行數位貨幣推出後進行微調。

全球約9成的央行正在探索國內貨幣發行數位版本的可能性，多數國家不想被比特幣和其他加密貨幣拋在後頭，但仍得努力應對相關技術的複雜性。

SWIFT創新主管柯瑞根（Nick Kerigan）表示，最近一次試驗歷時6個月，由多國央行、商業銀行和結算平台組成的38人小組參與，是目前全球在CBDC和「代幣化」資產方面規模最大的合作之一。

試驗重點在於確保不同國家的CBDC可以一起使用，即使這些數位貨幣建立在不同的基礎技術或協議之上，進而降低支付系統分裂的風險。

此外，新平台也可用於高度複雜的貿易或外匯支付，並可能實現自動化，從而加快流程並降低成本。

柯瑞根說，試驗結果也證明銀行可以利用現有基礎設施，參與者普遍認為這是一項成果，並為SWIFT提供了工作時程表。

柯瑞根受訪時表示：「我們正在研究於未來12至24個月內實現成品化的可能性，目前正從試驗階段朝現實邁進。」

假如主要經濟體延後發行CBDC，SWIFT建立新平台的時程表也可能受到影響，若推出時能消除障礙，將是SWIFT維持自身在銀行網路現有主導地位的重大推力。

巴哈馬、奈及利亞和牙買加等國已開始使用CBDC，中國在數位人民幣試行方面則取得很大進展，歐洲央行（ECB）也開始推動數位歐元，國際清算銀行（BIS）也正在展開多項跨國試驗。

SWIFT的主要優勢在於，現有網絡已在全球200多個國家、地區使用，連結超過1萬1500家銀行和基金，每天有數兆美元資金在這個網絡流動。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1130326