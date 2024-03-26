巴基斯坦汽車炸彈攻擊 5名中國工程師喪生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里26日專電）巴基斯坦媒體今天報導，巴基斯坦北部一座城市發生自殺炸彈攻擊，造成至少6人死亡，包括5名中國工程師在內。

巴基斯坦Geo News今天報導，事件發生在開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）香拉縣（Shangla）貝沙姆市（Besham）。

報導引述當地警官說，自殺炸彈客駕著裝滿炸藥的車輛，撞向載有5名中國籍工程師的汽車，5名中國公民當場死亡，汽車司機送醫後傷重不治。

遇害中國人是工程師，當時正從首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）前往一處營地。巴基斯坦安全人員已封鎖現場，搜索恐怖分子的蹤跡。

報導未提及襲擊者的人數以及死傷情況，且暫無任何組織出面為事件負責。

巴基斯坦總統阿瑟夫．阿里．札達里（Asif Ali Zardari）在社群平台X發文譴責這起恐怖攻擊，並為死傷表示哀悼。他並稱，反巴基斯坦分子「破壞巴中友誼的企圖，不會成功。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

巴基斯坦是中國「一帶一路」倡議的重要一環，中國因與巴基斯坦政府聯手開發地方資源，被部分地區的武裝勢力視為掠奪者，自2018年以來針對中國相關計畫或中國工程人員的攻擊事件漸趨頻繁。

2021年4月，有武裝分子試圖攻擊中國大使失敗，但導致另5人死亡；同年7月，一輛裝有炸彈的汽車撞向滿載中國工程人員的巴士，導致9名中國人死亡；2022年，3名在孔子學院工作的中國人被自殺炸彈客炸死。（編輯：高照芬）1130326