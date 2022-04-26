巴基斯坦孔子學院遭自殺炸彈攻擊 3名中國人身亡

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（中央社喀拉蚩26日綜合外電報導）一名來自巴基斯坦分離主義組織的女性自殺炸彈客，今天對一部載有喀拉蚩大學附設孔子學院工作人員的車輛發動攻擊，造成4人死亡，其中包括3位中國公民。

隨後，俾路支解放軍（Baloch Liberation Army）發言人在通訊軟體Telegram以英文發布聲明說，「俾路支解放軍犯下今天在喀拉蚩（Karachi）針對中國人的自我犧牲攻擊」。

聲明還說，這是該組織首度有女性成員執行此類任務。

爆炸地點鄰近喀拉蚩大學（Karachi University）附設孔子學院，罹難者包括1名孔子學院高層人員、2名教師，以及巴基斯坦籍司機。

喀拉蚩警方則稱，現場監視器畫面顯示一名穿著罩袍的女子走近車輛後，隨即發生爆炸。

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在巴國西部的俾路支省（Balochostan province），中國相關目標經常遭到分離主義分子攻擊。由於當地有許多隸屬「一帶一路」的大型基礎設施計畫，分離主義分子相信，該地區利潤豐厚的採礦和能源計畫並未讓當地人得到好處。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）辦公室的官方推特發文指出，夏立夫對喀拉蚩爆炸事件有中國公民傷亡表示悲痛。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110426