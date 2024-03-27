美歐武器援助減緩 烏克蘭奮發自強改變國防產業

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（中央社基輔26日綜合外電報導）為了將俄羅斯人逐出國土，烏克蘭不能放棄任何進步的空間。一個新亮點是烏克蘭規模雖小但飛速成長的國防產業，政府正大量投資，希望自製武器和彈藥產量增加能扭轉戰局。

美聯社報導，過去一年，美國和歐洲提供武器和其他援助給烏克蘭的步調減緩，而俄軍在國內國防產業蓬勃發展的支持下，規模比以往更大。

烏克蘭政府2024年用於發展自製武器的預算將近14億美元，是俄羅斯2022年2月全面入侵之前的20倍。

另一個重要轉變是，目前有很大比例的武器是向私有工廠採購。這些工廠在烏克蘭各地如雨後春筍般建立，很快就接管了這項以往由國有企業主宰的產業。

一家去年在烏克蘭西部成立的私有迫擊砲工廠，目前每月生產2萬枚左右的砲彈。64歲的工廠老闆庫茲敏（Anatolli Kuzmin）以前製造農用設備零組件，在2014年俄國併吞克里米亞半島（Crimean Peninsula）不久後，他就開始研發迫擊砲彈原型。

2022年，俄軍入侵並占領他的工廠，他因此逃離家鄉梅利托波爾（Melitopol），去年冬天在烏克蘭西部接手了一座倉庫。他的長期目標包括提升產量至每月10萬枚砲彈，並研發無人機的發動機和炸藥。他說：「我覺得我們正帶著國家邁向勝利。」

庫茲敏只是許多改變烏克蘭武器產業的企業家之一。自蘇聯解體後，烏克蘭武器產業主要由國有企業主宰；如今，約8成國防產業由私人掌控。

每一枚剛造好的砲彈都被包裹在牛皮紙中，小心翼翼地裝箱運往羅馬尼亞或保加利亞，在那裡裝填炸藥。數週後，這些砲彈會被運回烏克蘭，然後送往前線。

就像烏克蘭戰爭組織的許多面向一樣，國防產業也因缺錢、缺人而受限。主管和將領們還說，政府的繁文縟節太多。私人企業若更茁壯，將有助於解決缺乏效率的問題，促進工廠更迅速地量產武器和彈藥。

烏克蘭戰略產業部長卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）說，烏克蘭的迫擊砲彈產量約比去年多40倍，火砲彈藥產量也增至近3倍。

不過，倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute）研究員泰勒（Trevor Taylor）認為，烏克蘭國防產業的轉變雖然巨大，若沒有西方國家大力支持，仍不可能擊敗俄國。

還有一項重大障礙或許是缺乏人力。

烏克蘭一家裝甲工廠的負責人說，他很難招募或留住合格的工人，尤其因為許多工人被動員上戰場。

為了緩解這個問題，烏克蘭政府今年1月宣布，未來所有國防產業工人都可免役。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130327