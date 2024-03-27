克羅埃西亞缺工 配套不完善成招攬人力重大阻礙

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（中央社薩格勒布27日綜合外電報導）尼泊爾移工普亞（Durga Phuyal）抵達克羅埃西亞時，滿懷希望能展開人生新頁，但她在這個巴爾幹半島國家適應新生活時卻吃了不少苦，面臨失業、沒東西吃、無落腳處等窘境。

法新社報導，普亞只是湧入克羅埃西亞的數萬名移工之一。這個歐盟小國有長期缺工的問題，過去一向仰賴巴爾幹半島鄰國的季節性工人，但現在愈來愈依賴遠從尼泊爾、印度與菲律賓等地而來的亞洲勞工來彌補勞動力不足。

克羅埃西亞以亞得里亞海沿岸風景如畫的海邊聞名，經濟依賴觀光業，但由於人口大量外移與縮減，營造業與服務業出現數以萬計的職位空缺。

然而，並非所有人都歡迎移工。移工不僅面臨著又擠又貴的住房問題，還得應付選前不時出現的反移民言論。

在尼泊爾，普亞花了7000歐元（約新台幣24.6萬元）支付各種費用、文件申辦費與旅遊經費，才順利抵達克羅埃西亞。但在落地不到一個月，普亞的工作飛了，人力仲介也沒有提供協助。

27歲的普亞向法新社談到這兩個月的心路歷程，她說：「這很難熬。我沒有工作、沒有地方住、沒有食物吃。」

克羅埃西亞2023年向近12萬名非歐盟公民核發工作許可，比前一年增加40%。但在4月大選前夕，右翼政黨指稱移工威脅國家安全，並搶走克羅埃西亞人的工作機會。

移工也經常在網路上遭嘲笑。他們為新年節慶聚集在首都薩格勒布（Zagreb）時，被網友嘲笑是在慶祝「加德滿都降臨日」與「尼泊爾新年」。

克羅埃西亞是歐洲國家當中最為「同族」的社會之一：人口超過90%為克羅埃西亞人，超過80%為羅馬天主教徒。語言的隔閡以及與對外來人士的保守態度，都讓克國在歡迎新勞工上面臨重重藩籬。

薩格勒布大學（University of Zagreb）社會學家巴吉克（Dragan Bagic）說：「法國、英國等的國家，歷史上不乏與不同文化接觸的經驗；但克羅埃西亞不一樣，這是它首度遇到截然不同的群體。」

根據克羅埃西亞雇主協會（Croatian Employers' Association）預估，到了2020年代尾聲，人口僅380萬的克羅埃西亞可能需要多達50萬名的外籍勞工。

專家說，剛抵達的移工在尋找住處時最為弱勢。當地一家報紙曾於深入調查後，發現32名外籍移工共擠薩格勒布一間僅83平方公尺（約25坪）的狹窄公寓。

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針對外籍勞工投放的分類廣告，提供的公寓面積通常都不大，且往往塞了十多張床舖，租金為每人200歐元（約新台幣7000元）。尼泊爾勞工代表說，他們在克羅埃西亞的月薪介於560到1000歐元之間（約新台幣2萬元到3.5萬元）。

為了因應這項挑戰，克羅埃西亞政府準備就外籍人士修法，以更妥善地規管住宅、提供語言課程並監督不斷增加的臨時人力仲介機構。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130327