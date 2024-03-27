消息人士：印度將斥資近1200億 興建緬甸邊境圍籬

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（中央社新德里27日綜合外電報導）一名知情消息人士說，印度計畫10年內斥資近37億美元（約新台幣1185億元），將其與緬甸長達1610公里的邊界興建圍籬，以防止走私和其他非法活動。

路透社報導，新德里當局今年稍早說，出於國家安全和維持東北地區人口結構考量，它將在邊界興建圍籬，並結束與緬甸之間長達數十年的邊境公民免簽證通行政策。

因未獲授權告訴媒體而要求匿名的消息人士說，印度政府一個委員會本月稍早批准興建圍籬的費用，但仍有待印度總理莫迪（Narendra Modi）內閣的批准。

印度總理辦公室和內政部、財政部、外交部等部門未立即回覆尋求評論的電子郵件。

緬甸當局迄今未對印度圍籬興建計畫發表評論。

緬甸2021年發生軍事政變以來，數千名平民和數百名軍人從緬甸逃往印度，這讓新德里當局憂心忡忡，擔心族群緊張蔓延到印度。

消息人士稱，由印度資深官員組成的委員會還同意沿圍籬興建平行道路，以及1700公里的支線道路，以連接軍事基地與邊境。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130327