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促進經濟發展 大馬擬將東岸鐵路計畫延至泰國邊界

2024/3/28 18:33
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（中央社吉隆坡27日綜合外電報導）馬來西亞政府表示，將考慮把中國主導的斥資約100億美元東海岸鐵路（ECRL）計畫延伸到跟泰國接壤的邊界，以促進大馬與泰國的經濟關係。

路透社報導，這條全長665公里、斥資502億7000萬令吉（約新台幣3270億元）打造的東海岸鐵路，是中國「一帶一路」倡議的一部分，有望於2026年底前連結馬來西亞半島的東岸與西岸。

馬來西亞交通部長陸兆福今天說，政府對於將鐵路延長到泰國邊界的提議持開放態度，以進一步整合現有的鐵路網或未來基礎建設發展。除此之外，他沒有提供更多細節。

陸兆福告訴馬來西亞上議院：「當馬來西亞與泰國之間的鐵路連結得以現代化並改善時，兩國之間的貨物和乘客運輸流動將變得更快速，進而刺激經濟成長。」

泰國交通部發言人沒有立即回覆路透社的置評請求。

這項鐵路建設是在2017年動工，由中國交通建設股份有限公司的馬來西亞子公司興建。馬新社（Bernama）報導指出，截至今年3月已經完成60%的建設。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1130328

#泰國
#馬來西亞
#路透社
#陸兆福
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