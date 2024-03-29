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靖國神社標本木開花 東京櫻花季開跑

2024/3/29 16:05
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（中央社記者戴雅真東京29日專電）日本氣象廳今天宣布，東京千代田區靖國神社的標本木已經開花。東京去年的開花日是3月14日，今年比去年要晚了15天。

作為東京櫻花開花標準的靖國神社內染井吉野櫻標準木，判斷開花至少需要出現5、6朵花。今天下午2時左右，東京管區氣象台的職員宣布標本木有11朵櫻花開花，超出開花標準。

1991年至2020年的東京平均櫻花開花日是3月24日，今年的開花日比平均晚了5天。這也是繼2014年在3月25日開花以來，東京的櫻花開花日時隔10年晚於平均開花日。

日本今年春天櫻花最早綻放的是高知的3月23日。由於去年暖冬，原本預料今年的開花日期會提前，但因為今年3月天氣較往年寒冷，許多地方的櫻花比去年晚開花。其他主要都市如福岡在27日開花，名古屋也在28日開花。

儘管受到溫度、風雨影響，但染井吉野櫻大約會在開花後一週左右滿開（八分綻放）。

根據日本氣象新聞公司（Weathernews），靖國神社櫻花預料在4月5日滿開。福岡在4月3日、名古屋在4月5日滿開。大阪城公園預料於3月31日開花，滿開預測日為4月7日。較北的仙台預料4月4日開花、4月10日滿開。札幌預料4月24日開花、4月28日滿開。（編輯：高照芬）1130329

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