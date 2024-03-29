馬斯克X平台測試新功能 用戶可創成人內容群組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約28日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體X平台正在測試一項功能，讓用戶建立或參加關注「成人內容」或其他「工作場所不宜」資訊的群組。

彭博（Bloomberg）今天報導，根據追蹤應用程式開發測試進度的科技公司「警戒」（Watchful）旗下分析師布丘克（Daniel Buchuk）所揭露螢幕截圖，在X建立群組的用戶能將他們的群組註明為「包含成人敏感內容」。

設定之後，X群組將標上含有「成人內容」的標籤。根據螢幕截圖顯示的規範，沒有註記這個標籤的群組，可能會有部分內容遭到過濾或移除。

X平台可以建立私人群組，而要加入含有成人內容的群組，X看來最終將要求進行年齡認證。

X平台資深軟體工程師東旭鐘（Dong Wook Chung，譯音）今天在X發文表示，推出這項新標籤功能旨在「讓群組對每個人而言都變得更安全」，而且「只有標明自己年齡的用戶能搜尋包含工作場所不宜（NSFW）內容的群組」。

一名X平台發言人證實東旭鐘是X旗下員工，但婉拒進一步對此置評。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130329