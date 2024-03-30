荷蘭酒吧人質挾持事件落幕 4人質全獲釋警逮1男

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（中央社荷蘭埃德30日綜合外電報導）荷蘭東部市鎮埃德（Ede）一家酒吧今天稍早發生人質挾持事件，經歷數小時驚魂後平安落幕，4名人質全數獲釋。一名戴蒙面頭套的男嫌自行走出酒吧向警方投降，旋即遭逮捕。

路透社報導，警方在聲明中說：「最後一名人質剛剛獲釋，有一人被捕。我們此刻無法提供更多資訊。」

埃德的「襯裙咖啡」（Cafe Petticoat）酒吧今天一早傳出含員工在內有數人遭到挾持，嫌犯的動機不明。但警方表示，目前沒有跡象顯示犯案動機與恐怖主義有關。

法新社引述數家荷蘭媒體報導，一名「頭腦不清楚」的男子今天清晨闖入這家酒吧做出威脅，隨後挾持店內4人作為人質。

根據現場一名路透社影音記者說法，嫌犯雙手抱住後腦走出酒吧後跪下，隨後遭到警方上銬。

埃德距離荷蘭首都阿姆斯特丹接近80公里遠，事發地點在市中心。警方防爆小組一度部署在酒吧周圍，附近街道淨空，前往埃德的火車也暫時停駛。

荷蘭「電訊報」（De Telegraaf）稍早引述多位匿名消息人士報導，挾持人質的嫌犯持有武器和爆裂物。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130330