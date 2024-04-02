被捕以國男子稱入境尋仇 大馬警方質疑實際動機

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（中央社記者黃自強吉隆坡2日專電）大馬3月底逮捕持法國護照的以色列男子，犯罪嫌疑人雖否認是以色列情報員，入境只為殺仇家，但警方質疑供詞可信度，仍全面調查與全案有關人士，試圖藉聯繫網絡拚湊實際入境動機。

以色列男子夏洛姆（Shalom Avitan）持法國護照並以觀光客身分於3月12日入境，先後下榻3間旅館，於27日遭警方逮捕，發現一本以色列護照，起出6把槍械，其中3把已裝滿子彈。這名男子聲稱準備殺害與疑似有家庭糾紛並同樣在馬來西亞的以色列男子。

新海峽時報（New Straits Times）、中國報等媒體報導，全國總警長拉扎魯丁（Razarudin Husain）說，警方目前調查方向鎖定犯罪嫌疑人入境動機、行蹤動向，諸如犯罪嫌疑人的背景、入境大馬後見過那些人等情資，務必查出真實動機。

他指出，這名犯罪嫌疑人雖坦承入境是為殺害敵對幫派成員，但警方不會輕信供詞，仍不排除具有以色列情報員身分，會深入調查是否與巴勒斯坦和以色列有關的各種可能因素。

拉扎魯丁說，除確保大馬人民安全，並強化重要人物安全，包括國家元首、首相、外國政府部門官員與哈瑪斯領導人。

另外，拉扎魯丁指出，大馬警方目前搜尋人數超過兩人，除本地人外，也有外國人。

警方目前認為這名犯罪嫌疑人到馬來西亞有其他目的，還有其他同夥，以違反1966年護照法令與1971年軍火法令調查。

馬來西亞在以巴衝突中力挺巴勒斯坦，馬來西亞護照內頁長期以來也標註「除以色列外，這本護照適用所有國家」的文字。這起以色列男子在大馬遭捕事件，也引發媒體關注。（編輯：陳惠珍）1130402