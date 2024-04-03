韓國會選舉4/10舉行 最大在野黨支持率急起直追

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國將在10日舉行國會選舉，韓聯社今天公布民調顯示，最大在野黨共同民主黨支持率較3月增加15個百分點，領先執政黨國民力量幅度超過誤差值；但考慮到尚未下定決心的選民比例並不低，結果仍難預測。

韓聯社與韓聯社電視台共同委託民調機構在3月30日至31日，對全國1000名18歲以上選民調查結果顯示，30%受訪者表示會投給國民力量黨籍候選人，投給共同民主黨比例則有41%，兩者差距來到11個百分點，超過3.1個百分點誤差範圍。

與先前在3月2日至3日進行民調相比，國民力量候選人支持率下降3個百分點，共同民主黨則上升15個百分點。共同民主黨支持率除在江原道及濟州地區從40%下降至32%以外，其他地區及各年齡層支持率都呈向上走勢。

不過18歲至29歲，以及30歲至39歲族群表示尚未決定支持對象比例分別達40%及33%；整體受訪者表示「可能會依情況改變（支持對象）」比例則有16%，最終結果仍存在變數。

韓國現任總統尹錫悅在2022年選戰以極小差距為保守派國民力量奪回執政權，但執政兩年多來因國會朝小野大處處受制衡，希望藉這次國會選舉拿下優勢席次，以順利推動國政。共同民主黨則依循歷屆在野黨提出的「制衡」、「懲罰」大旗，爭取對現狀不滿選民支持。

韓國蓋洛普3月26日至28日進行民調結果顯示，尹錫悅政府兩年以來施政支持度並不理想，49%受訪者認為「為牽制政府，在野黨必須多數當選」，比起認為「執政黨候選人應多數當選」的比例多出9個百分點。雖然差距較前一週縮小，但韓國蓋洛普表示以長期調查結果來看，傾向「制衡論」的趨勢基本不變。

據韓國中央選舉委員會每屆國會選舉後進行的選民調查結果，前三屆選民表示最快要到投票日一週前才會決定支持對象比例分別為39.3%、47.4%、34.2%，在投票當天或三天前才會決定比例也有14.9%至20.1%。（編輯：陳惠珍）1130403