以色列男子持有槍械 大馬警方將指控持有軍火罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡8日專電）以色列男子夏洛姆遭馬來西亞警方逮捕，並懷疑他是情報員，由於夏洛姆持有多把槍械，全國總警長拉扎魯丁今天說，本週將向法院指控他持有軍火罪。夏洛姆已兩度遭羈押。

以色列男子夏洛姆（Shalom Avitan）持法國護照並以觀光客身分於3月12日入境，先後下榻3間旅館，於27日遭警方逮捕，發現一本以色列護照，起出6把槍械，其中3把已裝滿子彈。這名男子聲稱準備殺害與疑似有家庭糾紛並同樣在馬來西亞的以色列男子。

夏洛姆落網之初，供稱並非摩薩德（Mossad）情報員，而是赴馬來西亞要尋仇，殺害敵對幫派分子艾朗（Eran Haya）；由於住家遭敵對幫派於3月中旬投擲手榴彈，攻擊並傷害前妻，他才想要刺殺報復，沒想到被軍火商出賣。

警方特別關注這名以色男子入境目的與動機，以及究竟是否是以色列情報員，正試圖拼湊各項資訊，還原事件真相。

新海峽時報（New Straits Times）、東方日報等媒體報導，拉扎魯丁（Razarudin Husain）說，警方目前仍調查夏洛姆供詞的真偽，並確認他持有軍火的真正動機。

警方迄今朝違反1966年護照法令與1971年軍火法令方向偵辦，拉扎魯丁指出，這名犯罪嫌疑人已被警方兩度羈押偵訊，預計本週可能被指控持有軍火罪。

至於警方另逮獲兩名涉嫌提供槍械的本地夫婦，今天則移送到位於巴生的法院進行調查。。

馬來西亞警方在這起行動中逮捕16人，其中包括12名本地人。

馬來西亞長期關注巴勒斯坦情勢，馬來西亞護照內頁長期以來標註「除以色列外，這本護照適用所有國家」的文字。（編輯：高照芬）1130408