齋戒月剩食變肥料 馬來西亞中部州這樣減少浪費

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（中央社馬來西亞關丹8日綜合外電報導）一群馬來西亞人在清真寺外結束每天的禁食後，把剩食丟進機器，機器將剩食轉化為農作物的有機肥料。

中部彭亨州（Pahang）政府這項措施目的是減少浪費，特別是在穆斯林齋戒月期間，每天都有大量食物丟棄。

齋戒月期間，這台行動機器部署在州首府關丹（Kuantan）市中心一座公園，許多家庭禁食一天後，會聚在這裡享用低廉的在地菜餚。

固體廢棄物和公共清潔管理公司（Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation）去年啟動這項測試計畫，公司主任哈密德（Sharudin Hamid）表示，該公司每天處理25公斤的剩食。

這個穆斯林國家每天有超過1萬3000公噸食物送到垃圾掩埋場，齋戒月期間甚至更多，儘管處理成有機肥料的剩食只占丟棄的一小部分，但哈密德表示，此舉有助提高人們對食物浪費的意識。

哈密德告訴法新社：「主要目標是確保剩食不會被送往垃圾掩埋場。」

「這對我們產生了重大影響，因為人們環保意識提高，特別是在減少食物浪費方面。」

剩食丟進機器，與稻殼和鋸木屑慢慢混合48小時後，產生的棕色廢棄物包一包，就可以交給農民當成肥料。

27歲的沙勒（Abdul Shukor Mohamad Salleh）在關丹的齋戒月食品市場購買當地美食時說道：「從肥料中長出來的東西也可以變成食物，食物又可以製成堆肥，成為肥料，所以這是一個自然循環。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130408