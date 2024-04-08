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中國女記者因「威脅國家安全」 遭瑞典永久驅逐

2024/4/8 21:01
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（中央社哥本哈根8日綜合外電報導）瑞典電視台（SVT）今天報導，斯德哥爾摩（Stockholm）當局指控1名中國女記者對國家安全構成威脅，並已將她驅逐出境。

瑞典安全局（Swedish Security Service）於去年10月逮捕該名57歲中國籍女記者，上週將她驅逐出境，並禁止她再度入境瑞典。當局並未透露該名記者的姓名。

據報導，這名女子約20年前來到瑞典，擁有居留證，並已與1名瑞典男子結婚生子。

STV指出，女子與中國駐瑞典大使館以及瑞典境內的中國政府關係人士都有來往。

美聯社報導，這名女記者的律師卡德柳（Leutrim Kadriu）告訴STV，他的當事人不認為自己對瑞典構成威脅。

卡德柳表示：「我很難透露具體細節，因為攸關國家安全，許多事情都是機密。」

挪威廣播公司（NRK）報導，這名記者也曾在挪威和丹麥、芬蘭和冰島等北歐國家從事新聞工作。

斯德哥爾摩和北京當局間的關係多年來一直頗為緊張。

在2020年，中國浙江省寧波市中級人民法院曾以販售批評中國共產黨的書籍為由，認定出生於中國、擁有瑞典國籍的香港銅鑼灣書店股東桂民海「為境外非法提供情報」，將他判處10年有期徒刑。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130408

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