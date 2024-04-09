德國開始在立陶宛部署部隊 20人先遣隊抵達
2024/4/9 18:40
（中央社維爾紐斯8日綜合外電報導）德國依照去年規劃，今天開始在立陶宛部署常駐旅級部隊，由20名士兵組成的先遣隊已經抵達立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），還有150名士兵將在年底前加入。
法新社報導，德國鑒於與俄羅斯的緊張局勢升高，去年表示將在北大西洋公約組織（NATO）東側成員國立陶宛設立常駐基地，並部署約4800名士兵。
立陶宛國防部今天表示，這支先遣隊的任務是「規劃部署旅轉移到立陶宛的工作，以及協調軍事基礎設施需求」。
在先遣部隊抵達立陶宛時，德國大使齊默曼（Cornelius Zimmermann）告訴媒體記者：「立陶宛的安全就是我們的安全。」
柏林已承諾，2027年底前將在立陶宛部署一支包含戰車單位的重裝旅。這支常駐部隊的安置和其他費用由誰支付，仍有待這兩個北約成員國達成協議，但預料將在今年底前達成。
立陶宛國防部長卡斯楚那斯（Laurynas Kasciunas）表示，立陶宛計劃在未來幾年內為這支德國駐軍花費約8億歐元（約新台幣280億元）。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130409
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