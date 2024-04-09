日本富士山現雪泥流 暫未傳出災情

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本富士山海拔約2000公尺處，今天上午8時20分左右爆發含大量水的雪及土石傾瀉而下的「雪泥流」，可能跟昨天開始降雨有關，目前暫未傳出災情。

日本經濟新聞報導，國土交通省富士砂防辦公室表示，這些雪和土石已被攔砂設施攔阻。

富士砂防辦公室表示，在海拔約2000公尺的靜岡縣與山梨縣交界處大澤川附近，稍早被確認雪開始流動，並跟土石一起流入下游處。

富士山從8日起開始降雨，根據附近觀測設施的資料，截至今天上午8時20分左右的雨量為88毫米，且到今天上午9時止的時雨量為23毫米強降雨，因此研判可能受到大雨影響出現「雪泥流」。富士砂防辦公室接下來將調查流出的土石量等。

日本放送協會（NHK）報導，富士砂防辦公室表示，設置在富士山海拔約2000公尺的山梨縣鳴澤村攝影機，今天上午8時30分左右捕捉到像土石流的現象，目前未確認有對民宅等造成災情，砂防辦公室將調查這起「雪泥流」的規模。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130409