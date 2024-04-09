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英國空軍抵羅馬尼亞 共同領導北約空中偵巡任務

2024/4/9 22:12（4/9 22:31 更新）
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英國空軍本週起至8月將與羅馬尼亞空軍共同領導北約東南翼空中偵察巡邏任務。圖為3月下旬先行抵達羅馬尼亞的英國空軍第9（轟炸機）中隊。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年4月9日
英國空軍本週起至8月將與羅馬尼亞空軍共同領導北約東南翼空中偵察巡邏任務。圖為3月下旬先行抵達羅馬尼亞的英國空軍第9（轟炸機）中隊。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年4月9日
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（中央社記者陳韻聿倫敦9日專電）英國空軍超過200名人員今天在羅馬尼亞完成交接儀式，至8月將與羅馬尼亞空軍共同領導北約東南翼空中偵察巡邏任務。英國國防部表示，6架「颱風」（Typhoon）戰機本週起將開始執行任務。

3月下旬，幾名英國空軍第9（轟炸機）中隊飛行員已先行抵達羅馬尼亞，展開部署。

這是英國第5次參與在羅馬尼亞的北大西洋公約組織（NATO）「強化空中偵巡任務」（eAP）。

俄羅斯2014年侵略並兼併烏克蘭克里米亞（Crimea）半島後，北約當年即在東南翼導入eAP機制，並以鄰黑海（Black Sea）的羅馬尼亞為根據地。eAP由數個成員國一同執行，英國2014年即首次參與任務。

根據北約規劃，eAP由成員國輪流執行，每一輪長達4個月，期間飛行員及地面人員需保持高度戒備，反應時間僅幾分鐘。

去年上半年，英國領導以愛沙尼亞為根據地的北約東北翼空中偵巡任務，期間緊急升空攔截超過50架俄羅斯軍機。這些軍機未按國際規範提出飛行計畫、未與北約範圍內的區域性航管單位聯繫，對國際航空安全構成威脅。

英國國防部資料顯示，英國空軍執行北約空中偵巡任務期間，成功攔截的常見俄軍機種包括長程打擊戰略轟炸機、偵察機和運輸機。

隨著俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，北約東翼防禦愈形重要。英國是北約東翼「強化前進部署」（eFP）在愛沙尼亞的主力部隊，目前部署超過1000人。（編輯：陳惠珍）1130409

英國與羅馬尼亞空軍本週起共同領導北約東南翼空中偵巡任務，9日完成交接儀式，英國方面已部署6架「颱風」戰機。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年4月9日
英國與羅馬尼亞空軍本週起共同領導北約東南翼空中偵巡任務，9日完成交接儀式，英國方面已部署6架「颱風」戰機。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年4月9日
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