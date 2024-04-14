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德總理蕭茲抵重慶訪問 3部長與多名企業家隨行

2024/4/14 10:07（4/14 10:22 更新）
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德國總理蕭茲。（路透社）
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（中央社記者張淑伶上海14日電）德國總理蕭茲今晨抵達中國重慶市，展開3天訪中之旅，隨行包含環境、農業、交通3名部長及多名企業家。這是蕭茲二度訪中，也是去年德國發布首份中國戰略報告後的首次訪中行。

中國官媒央視新聞報導，蕭茲（Olaf Scholz）是今年首位訪問中國的西方大國領導人。此次他領環境、農業、交通3名內閣部長作為代表團成員一同訪華，此外，由西門子、BMW、賓士等企業相關負責人組成的經濟代表團也隨同訪問。

蕭茲訪中期間，將會見中國國家主席習近平，並與國務院總理李強會談。

澎湃新聞日前援引「歐洲時報」，認為德國3名部長隨行訪問，是考慮到在氣候變化、環境保護，以及交通政策等領域，德國政府看到了與中國合作的空間，加強合作符合雙方的利益。在農業方面，據德國「商報」透露，中國可能會取消對德國豬肉的進口限制。

中國德國商會華東及華中地區執行董事兼董事會成員馬銘博（Maximilian Butek）在10日舉行的一場記者見面會上表示，預計德中雙方將討論新能源汽車、恢復兩國溝通機制、政府採購待遇、數據跨境和產能過剩等多方面的議題。

報導指出，德國2023年7月發布了首份「中國戰略報告」，「去風險」和「減少依賴」是核心內容，但德國依舊希望繼續參與中國經濟發展。

中國媒體也引述德媒報導說，這次蕭茲一行將前往重慶、上海及北京3座城市。德國的博世（BOSCH）、巴斯夫（BASF）等企業在重慶都有投資；在上海，除了多家德國大企業有分支機構外，上海周邊的太倉有「德企之鄉」之稱，當地已有約500家德企。（編輯：朱建陵）1130414

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