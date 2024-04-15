伊朗彈襲以色列 埃及等阿拉伯國家呼籲克制

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（中央社記者施婉清開羅15日專電）伊朗13日晚間以無人機和逾300枚飛彈向以色列領土發動報復性反擊後，世界各國紛紛譴責伊朗。埃及對此事表示「深切關注」，並呼籲以最大限度克制，其他中東地區阿拉伯國家也表示相同擔憂和關切。

據埃及媒體「埃及日報」（Daily News Egpyt）報導，埃及外交部在伊朗13日對以色列發動襲擊後，當晚即發布聲明稱，埃及對伊朗的反擊行動以及近期兩國間緊張局勢加劇的危險跡象，表示深切關注和擔憂。

埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）說，伊朗和以色列當前衝突升級是埃及先前已多次警告會有風險後的直接結果。蘇克里還強調，特別是以色列最近在加薩走廊（Gaza Strip）不斷擴大並採取「挑釁性軍事行動」後，即觀察到此舉可能會使該地區面臨衝突再次加劇的危險。

埃及強調，將持續致力於解決局勢，與相關各方保持溝通，努力遏制緊張局勢升級，避免使地區穩定性和人民利益受到進一步威脅。

一名埃及官方消息人士對埃及官媒「開羅新聞」（Al Qahera）說，襲擊發生後，埃及防空部隊已進入最高戒備狀態，並由所有相關機構組成危機小組，密切關注地區事態發展，隨時向總統塞西報告。

另外，約旦政府敦促各方保持克制，嚴肅對待和控制地區緊張局勢，否則事態升級將造成嚴重後果。

約旦內閣強調有必要讓相關各方採取負責任的行動，以應對地區局勢升級後的危險，以及對國際和平與安全造成的影響。

沙烏地阿拉伯外交部則發表聲明稱，對軍事升級表示擔憂，並呼籲各方保持最大限度的克制，避免讓該地區及人民遭受戰爭危險。

卡達亦表達對此事件的「深度關切」，並呼籲各方停止升級和展現最大限度的克制，同時呼籲國際社會應採取緊急措施，來緩解緊張局勢並制止衝突升級。（編輯：高照芬）1130415