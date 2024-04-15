日本首度成功 手術治療脊髓脊膜膨出胎兒

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本大阪大學等專家組成研究團隊今天表示，成功對在母胎內患有先天性難治之症脊髓脊膜膨出（myelomeningocele）胎兒進行手術。雖然歐美已有這種治療法，但這在日本是首度成功。

日本放送協會（NHK）報導，大阪大學醫學部附屬醫院胎兒診斷治療中心副中心長遠藤誠之等，組成研究團隊今天公布上述訊息。

研究團隊自2021年4月以來，對6名患有脊髓脊膜膨出胎兒的母親子宮切開約8公分進行治療手術。罹患此症會導致腦部、運動機能出現障礙。

這6名患有脊髓脊膜膨出胎兒接受手術後，其中有一名誕生3個多月後因感染症死亡；4名順利誕生，腦部症狀有部分獲得控制，手術成功。另外一名接受手術的胎兒將誕生。

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研究團隊表示，脊髓脊膜膨出這種症狀，相較於胎兒誕生後才進行手術，若還是在胎兒階段進行手術，症狀較能獲得改善。這種手術在歐美廣為實施，但在日本則是首度手術成功。

日本每年有200至400人罹患脊髓脊膜膨出者誕生，通常誕生後才接受手術，神經機能難獲得改善。此外，懷孕未滿22週孕婦如果得知腹中胎兒罹患脊髓脊膜膨出症，75%孕婦會選擇人工流產。（編輯：陳惠珍）1130415