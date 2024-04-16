中德領導人會面 習近平：雙方合作不是風險是保障

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京16日電）中國國家主席習近平今天上午與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面。根據央視新聞報導，習近平說，中德之間沒有根本利益衝突，彼此不構成安全威脅，雙方合作不是風險，而是關係穩定的保障。

根據央視公布的內容，習近平並說，無論是機械製造、汽車等傳統領域，還是綠色轉型、數字化、人工智慧等新興領域，兩國都有合作共贏的巨大潛力亟待挖掘。

習近平今天是在北京釣魚台國賓館會見蕭茲。習近平說，中國出口電動汽車、鋰電池、太陽能光電產品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出巨大貢獻。

習近平表示，雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。希望德方為中國企業赴德發展提供公平、透明、開放、非歧視的營商環境。

習近平指出，雙方應該繼續以開放的胸襟密切交往，增進戰略互信。只要雙方堅持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏，兩國關係必將繼續行穩致遠。

根據中方的訊息，蕭茲回應，德方願與中方繼續加強兩國關係，深化各領域雙邊對話與合作，推進教育、文化等領域人文交流，這對德中兩國以及世界都至關重要。

蕭茲說，德方願與中方加強溝通協調，共同應對氣候變化等全球挑戰，致力於維護多邊國際秩序，促進世界和平與發展，不贊同對立對抗。德方反對保護主義，支持自由貿易。作為歐盟重要成員，德國願為促進歐盟與中國關係良好發展發揮積極作用。

蕭茲也提到，過去2天參訪重慶與上海，親身感受到中國經濟發展近年來取得的巨大成就，對德中兩國企業的緊密良好合作印象深刻。

根據央視新聞，雙方還針對俄烏戰爭與以巴衝突等問題交換意見。

談及俄烏戰爭，習近平說，要把握幾個原則，一要以和平穩定的大局為重，不要謀求一己私利；二要為局勢降溫，不要拱火澆油；三要為恢復和平積累條件，不要進一步激化矛盾；四要減少對世界經濟的負面影響，不要破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

習近平還說，「中方不是烏克蘭危機的當事方、參與方，但一直在以自己的方式勸和促談」。中方鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會，願就此與包括德國在內的有關各方保持密切溝通。

報導最後指出，會見後，習近平與蕭茲一起散步並共進午餐，就廣泛議題進一步深入交流。（編輯：陳鎧妤）1130416