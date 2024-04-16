美貿易代表：正認真研究應對中國貿易防禦工具

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國貿易代表戴琪今天將告訴國會議員，總統拜登政府正「認真研究」貿易防禦工具，包括就前總統川普時代對中國實施的進口關稅進行檢討，因應中國貿易和經濟政策構成的威脅。

路透社報導，據聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）於聽證會前公布的證詞摘錄，戴琪（Katherine Tai）將向議員表示，中國的政策正對多個產業造成依賴性和脆弱性，損害美國勞工和企業，並對供應鏈帶來真正的風險。

她說：「這就是為何我們正認真研究我們現有的工具可以如何解決這個問題的原因，包括就針對中國所施行的301條款進行4年期審查。」

戴琪就拜登政府年度貿易政策作證。一週前，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）對中國領導人發出警告，聲稱中國對電動車、太陽能板和其他潔淨能源產品過度投資而導致產能過剩，恐構成一波令人不可接受的出口浪潮，將會導致美國及其他國家生產者和勞工受到傷害。

葉倫今天將在財政部與中國官員就「平衡成長」展開新的對話；不過，中國貿易專家表示，葉倫向北京傳達的產能過剩訊息可能是美國根據「301條款」對不公平貿易行為展開新一波調查的第一步，相關調查恐對中國電動車、太陽能板和其他進口品開徵新關稅。

前總統川普於2018年根據「1974年貿易法」的301條款對價值數千億美元中國進口品開徵關稅。拜登政府針對是否繼續徵收相關關稅而進行的冗長審查，現在接近完成。

戴琪還將表示，正在密切審查美國5個工會提出的一份請願書，要求針對中國在海上物流和造船業疑似不公平行為、政策和作法展開新的301調查。

戴琪在摘錄中表示：「我們與中華人民共和國的經濟關係經緯萬端，猶如總統所說，我們希望與中國競爭，而非衝突。」

戴琪指出，拜登政府在供應鏈方面的一個重要目標是減少對中國的依賴，實現供應來源多元化，以避免出現像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情末期那樣的瓶頸。

她說：「減少依賴和脆弱性、強化供應鏈是美國貿易代表署（USTR）今年重大優先要務，這也是我們作為白宮強化供應鏈韌性委員會（Council on Supply Chain Resilience）成員的任務。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1130416