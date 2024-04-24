美食藥局：殺菌牛奶驗出禽流感 對人類應無風險

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國衛生當局今天表示，進行大型研究時，從美國的殺菌牛奶中驗出禽流感病毒，但應該不會對人類造成健康風險。

高病原性禽流感（HPAI）疫情蔓延全美乳牛群，並傳出牛傳人病例，有一人遭到感染，症狀輕微。

儘管已有數以百萬隻家禽因H5N1高病原性禽流感遭到撲殺，染病的乳牛病情並不嚴重。

美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）在聲明中表示，進行全國調查期間，在「來自染病牛隻、加工系統和貨架上的牛奶」，發現病毒顆粒。

但這些樣本是通過高度靈敏的病毒核酸序列鑑定（qPCR）。病毒本身就算因巴氏殺菌過程的加熱而失活，病毒核酸序列鑑定也能測到病原體遺傳物質的殘留物。

FDA表示：「100多年來，巴氏殺菌法（pasteurization）為公眾健康提供了良好的服務，即使生乳中驗出病毒，巴氏殺菌法通常也能將病原體消除到不會對消費者健康構成風險的程度。」

科學家正在進一步研究陽性樣本，包括向胚胎雞蛋注射樣本，然後觀察是否有活性病毒複製。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1130424