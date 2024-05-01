眾院通過修改基本法 阿根廷總統：國家翻身首步

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯1日專電）阿根廷眾議院4月30日通過總統米雷伊綜合法案中基本法修改法案，包括國家重組、批准公立企業私有化、放鬆對石油和天然氣市場管制、勞工改革、促進大額投資和退休金制度。

這是米雷伊（Javier Milei）上任142天後首度在國會獲得勝利。米雷伊在社群媒體X上寫：「阿根廷終於開始邁出重要的第一步，幫助阿根廷脫離數十年來的困境，為阿根廷開創一個繁榮的新時代，正如開國將軍聖馬丁之言：讓我們自由吧，其餘的都無關緊要。」

基本法案的具體條款仍在逐點投票，如果獲通過，接下來法案將提交參議院，執政黨在參議院將有一場艱辛的路，米雷伊所屬自由前進黨在參議院72個席次只有7個席位。

法案經過29小時討論，修改基本法最終以142票對106票通過，特別是給予米雷伊一年的緊急法令權在行政、經濟、金融、能源方面，及允許阿根廷航空、火車和郵局等國營企業私有化，此兩項為米雷伊提案的重大關鍵，今年2月曾遭否決。

為避免2月份第一次送審失敗的狀況，阿根廷執政黨設法對法案進行全章表決，沒有逐條辯論。在野黨眾議院議員馬蒂內茲（Germán Pedro Martínez）不滿指出：「他們想少說話，讓基本法很快通過。」

米雷伊提倡的基本法案主要希望改善阿根廷經濟狀況，透過自由貿易的私人企業投資帶來新的就業機會，減少阿根廷貧困狀況。不過眾議員看法不一，部分眾議員認為這項法案對於推動阿根廷經濟至關重要；有些眾議員批評可能對勞工和弱勢群體產生負面影響。

面對米雷伊的勞工政策改革及緊鎖政策，阿根廷相關工會將在5月1日國際勞動節示威遊行，9日全國罷工，抗議新政策將減少資遣費並延長試用期。

米雷伊上任後祭出電鋸手腕，設法降低公共支出和減少預算赤字，透過削減一半內閣、解僱公家人員、暫停公共建設合約和取消運輸及燃料補助，阿根廷於4月迎來自2008年以來的首次季度預算盈餘。

不過阿根廷也正面臨消費和工業市場消費暴跌的困擾，國際貨幣基金（IMF）估計，今年經濟將萎縮2.8%，通膨率仍保持在150%左右。（編輯：馮昭）1130501