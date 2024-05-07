駐韓美軍傳赴俄會女友 涉偷錢遭拘留

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國陸軍今天表示，1名美軍上週因涉「犯罪行為」遭到俄羅斯拘留。據報導，這名駐韓美軍到俄羅斯港市海參崴看女友，之後因涉嫌偷女方的錢而被捕。

綜合路透社、法新社和美聯社報導，根據多名美國不具名官員說法，這名美軍是34歲的布萊克（Gordon Black），派駐南韓，本應返回美國德州的基地，卻私自飛到俄國看女友，還被控竊取女方的財物。

美國陸軍以事涉敏感為由，並未提供相關指控細節，但表示俄國根據「維也納領事關係公約」（Vienna Convention on Consular Relations），已向美國國務院通報這名美軍的刑事拘留。白宮今天表示知道此事。

美國陸軍表示：「俄羅斯海參崴（Vladivostok）有關當局在2024年5月2日依涉犯罪行為罪嫌拘留1名美軍。」

俄羅斯駐美國大使館沒有立即回應置評請求，

俄羅斯「消息報」（Izvestia）引述消息人士報導，這名派駐南韓的陸軍中士在網路上認識一名來自海參崴的女子，兩人同居一陣子，但他毆打她，並從她身上偷走20萬盧布（約合新台幣7萬1000元）。

俄羅斯拘留美國人事件向來備受關注。美國總統拜登政府一直在遊說俄國釋放多名美國人，包括「華爾街日報」（Wall Street Journal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。

這是不到1年內第2度有美軍進入與美國關係緊張的國家後遭到拘留。

美國二等兵金恩（Travis King）去年7月越境進入北韓並遭關押，直到9月被驅逐出境。他後來被控犯下逃兵罪。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130507