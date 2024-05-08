秘魯港口獨家經營權衝突升溫 中遠海運堅持原條款

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（中央社利馬7日綜合外電報導）秘魯官員試圖撤銷讓中遠海運港口公司取得一座興建中大型港口設施獨家經營權的決定，中遠海運港口公司今天發表聲明表示，該公司堅持與秘魯政府達成的原始協議條款。

路透社報導，總部位於香港的中遠海運港口公司發表聲明說，該公司將根據「投資之初達成的協議」，捍衛深水港錢凱港（Chancay port）的獨家經營權。中遠海運港口的母公司為中國最大海運公司中遠海運集團。

中遠海運港口還說，法律糾紛已對這個計畫造成傷害，由於一些監管機構正在考慮對港口設下新規則，聲明中也對此發出警告、表達反對。

秘魯政府未立即回應路透社的置評請求。

中遠海運港口於2019年開始開發錢凱港，想打造成南美洲太平洋運輸樞紐，以及秘魯的重要成長動力。

秘魯國家港務局（National Port Authority）2021年授予中遠海運港口獨家經營權，但於今年3月表示，該局從未具有法定權限可以授予獨家經營權。秘魯國家港務局聲稱這是個「行政錯誤」，並請求法官撤銷這個決定。

中遠海運港口當時回應，該公司正在評估相關衝擊。自此，秘魯議員便開始推動允許私人企業獨家經營港口，秘魯經濟部長阿利斯達（Jose Arista）則表示，應尊重最初的港口協議。

這項計畫投資規模約35億美元，中遠海運港口預計第一階段將投入約13億美元，目前工程已完成70%以上。

中遠海運港口上月致函秘魯經濟部，建議雙方展開6個月協商程序，以便在不訴諸國際仲裁情況下達成友善解決方案。

阿利斯達當時稱，已收到這封信但尚未回覆。

中遠海運港口今天發表聲明表示，秘魯經濟部迄今未對這封信函做出回應，並建議建立「制度化溝通管道」。同時表示，該公司已採取朝向啟動秘中貿易協定規定仲裁程序的第一步。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130508