德極右派議員醜聞纏身 全黨遭歐洲議會黨團切割

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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）在德國另類選擇黨（AfD）一名重量級議員爆發一連串醜聞後，全黨今天在歐洲議會被其他極右派團體驅逐。在歐盟選舉進入最後階段之際，激進右翼勢力正蓬勃發展。

法新社報導，法國國民聯盟（National Rally）和義大利聯盟黨（League）一直急於和德國另類選擇黨及其陷入困境的議員克拉（Maximilian Krah）保持距離。這兩個黨在歐洲議會（European Parliament）強硬右派「認同與民主黨團」（Identity and Democracy）中，都是德國另類選擇黨的夥伴。

克拉在今年6月6日到9日的歐洲議會選舉中是德國另類選擇黨呼聲最高的候選人，如今正因涉嫌與俄羅斯和中國掛勾遭到調查，在他發言淡化令人聞風喪膽的納粹親衛隊（SS）罪行後，法國國民聯盟決定劃清界線。

瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領導的國民聯盟本月21日宣布不會繼續在歐盟與德國另類選擇黨為伍。「認同與民主黨團」再於今天表決決定驅逐德國另類選擇黨及其9名歐洲議會議員。

黨團透過聲明表示：「認同與民主黨團不想再與涉及克拉的事件有任何瓜葛。」

「歐洲議會認同與民主黨團辦公室今天決定排除德國代表團德國另類選擇黨，即刻生效。」

克拉本月接受義大利媒體訪問時說，納粹親衛隊成員未必是罪犯，引發軒然大波。

他在歐洲議會的一名助理涉嫌替中國從事間諜活動被捕後，面臨日益嚴重的危機。

克拉和另外一名德國另類選擇黨候選人拜斯特隆（Petr Bystron）也遭控收受金錢，在莫斯科資助的新聞網站散播親俄立場，德國當局已展開調查。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130524