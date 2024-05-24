新加坡副總理：台海衝突對全球有嚴重後果

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（中央社記者戴雅真東京24日專電）新加坡副總理顏金勇今天出席在東京的第29屆日本經濟新聞論壇「亞洲的未來」發表演說。他說，「台灣海峽的任何衝突都會對涉入各方及全世界造成嚴重後果」，並呼籲美國和中國展開對話。

顏金勇表示，台灣海峽議題已成為這個地區最危險的衝突引爆點，台灣海峽的任何衝突都會對涉入各方及全世界造成嚴重後果。顏金勇這段發言前不久，中共解放軍才舉行環台演習，對甫上任的總統賴清德政府施壓。

顏金勇說，美中關係是「世界上最具影響力的關係，但遺憾的是這段關係充滿深刻的猜疑和不信任。當一方將對方視為對手時，發生意外和誤判的風險就會增加。」他呼籲美中在遏制對立的同時，也在競爭與合作之間取得平衡。

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顏金勇說，「孤立、排除中國不會為任何人帶來好結果。」他說，中國是亞洲幾乎所有國家的最大貿易夥伴，在氣候變遷等全球性議題上，中國的參與至關重要。

顏金勇也呼籲日本在亞洲地區扮演領導地位。2023年12月，日本和東南亞國家協會（ASEAN）同意加強在海洋安全保障方面的合作。他表示，為協助日本促進區域和平與安全，「我們歡迎日本自衛隊的飛機和艦艇訪問新加坡」。（編輯：郭中翰）1130524